Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçiren kişi öldü.



Arkadaşlarıyla akşam İsmetpaşa Mahallesi'ndeki halı sahada futbol oynayan Mehmet Sencar (35), bir anda yere yığıldı.



Durumun iletilmesi üzerine halı sahaya gelen 112 Acil Servis ekipleri, kalp krizi geçirdiği tespit edilen Sencar'a yaklaşık 20 dakika süreyle kalp masajı yaptı. Ardından Ergani Devlet Hastanesine kaldırılan Sencar, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Ergani Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olan iki çocuk babası Sencar, ilçe mezarlığında toprağa verildi.