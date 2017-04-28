Halı Altına Gizlenmiş Roma Dönemine Ait Mezar Steli Ele Geçirildi

Afyokarahisar'da jandarma ekipleri bir şahsı, traktör römorkunda halı altına sakladığı Roma dönemine ait mezar steli (dikili taş) ile yakaladı.



Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgilere operasyonun dün gerçekleştirildiği kaydedildi. Aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipleri M.İ. isimli şahsı takibe aldı. Düzenlenen baskında ekipler M.İ.'yi suçüstü yakalayarak traktör römorkuna halı ile gizlediği 2 metre yüksekliğinde mezar steli ele geçirdi. Geç Roma dönemine ait üzeri kabartma resimlerle ve o döneme ait yazılarla bezeli tarihi eser el konulurken şahısta gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR