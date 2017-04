Halfeti'nin Çehresi Değişiyor

RAUF MALTAŞ - İçişleri Bakanlığınca yaklaşık 4 ay önce belediyeye yapılan görevlendirmenin ardından başlatılan hizmet seferberliğiyle Halfeti'nin çehresi değişmeye başladı.



İçişleri Bakanlığınca,terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve destek verdikleri gerekçesiyle haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine KHK kapsamında vekaleten görevlendirilen Halfeti Kaymakamı Şeref Albayrak, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmek için yoğun çaba gösteriyor.



Çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye, altyapıdan üstyapıya, temizlikten turizme kadar her alanda başlayan çalışmalarla vatandaşın desteğini de alarak, kısa sürede ilçenin görümünü değiştirmeyi başardı.



Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halfeti'nin bölgedeki önde gelen turizm merkezlerinden olmasına rağmen hak ettiği hizmeti geçmiş dönemde alamadığını söyledi.



Daha önce belediyenin amacı dışında faaliyet gösterdiğini vurgulayan Albayrak, "Göreve başladığımızda gerçekten çalışamaz bir durumda belediye bulmuştuk. Yaklaşık 8,5 milyon lira belediyenin borcu vardı, daha önceki dönemlerde belediyede hizmetten ziyade daha çok basın açıklaması, siyasi olaylarla gündeme gelen ve bunu kendisine anlayış benimseyen bir belediyecilik vardı. Fiili kayyum uygulamasını protesto ettikleri için de piyasadan alım yapmaya devam etmişler, uygulamayı protesto ettikleri için hem borçlar ödenmemiş hem belediye işçilerinin maaşları ödenmemiş." diye konuştu.



Albayrak, göreve, ilçeye hizmet eden belediye işçilerinin sosyal haklarını ve tazminatlarını ödeyerek başladıklarını belirtti.



İlçe halkının hakkı olan hizmeti yansıtabilmek için dört elle kısıtlı imkanlarla her alanda hizmet seferberliği başlattıklarını söyleyen Albayrak, şöyle konuştu:



"Halfeti'ye baktığımız zaman maalesef kayda değer birşey göremiyoruz. Biz, harıl harıl çalışma içerisindeyiz hizmetlerimiz devam ediyor. Sadece mart ayında belediyeden harcadığımız para 1,5 milyonun üzerindedir. Bu, aslında bir nevi yapılan çalışmanın en büyük göstergelerinden birisidir. Normalde aylık gelen para 700 bin lira civarında geçmiş dönemde aylık belki 100 bin lira normal hizmetlerin görülmesi için harcanıyordu. Biz ama bunun şu anda kat kat üzerinde hizmet yapıyoruz."



"Halfeti, sil baştan yapılıyor"



İlçenin en büyük mahallelerinden Argıl Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki Yılmaz Gezer, yürütülen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Daha önce mahallelerine sadece tek yolla ulaşım sağlandığını aktaran Gezer, şu anda mahalleye 6 ayrı noktadan giriş yapılabildiğini belirtti.



İlçenin çehresinin değiştiğine şahitlik ettiklerini vurgulayan Gezer, "Halfeti sil baştan yapılıyor, böyle değildi. Bu hizmetlerin yapılması çok güzel bir şey. Eskiden köy gibiydi şimdi bir ilçe olduğu belli oldu. Büyük hizmetler yapılıyor. Devlet çalışıyor. Devlet çalıştığı zaman doğuda olan hizmet batıda yoktur. Ben 20 sene İstanbul'da kaldım, 2 yıldır buradayım. İnanın bu hizmet, batıda yok." diye konuştu.



İlçe sakinlerinden Mustafa Şimşek de görevlendirmeyle gelen yeni yönetimin göreve başladığından bu yana ilçeye çok faydasının olduğunu söyledi. Belediye hizmetlerine artık daha kolay ulaşabildiklerini aktaran Şimşek, "Burada çok hizmet oluyor. Önce hiç hizmet yoktu, şimdi her şey çok başarılı. Önce çöpler toplanmıyor, bakım yoktu ama şimdi her tarafa kilitli taş yapıldı. Her yer çok şükür dört dörtlük oldu." ifadelerini kullandı.