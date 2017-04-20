Haley: ABD Kuzey Kore ile Savaş İstemiyor
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Kuzey Kore'nin savaş çıkarmak istemediğimizi bilmesini istiyoruz, bu yüzden bizi buna zorlamayın.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Kuzey Kore'nin savaş çıkarmak istemediğimizi bilmesini istiyoruz, bu yüzden bizi buna zorlamayın." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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