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Haley: ABD Kuzey Kore ile Savaş İstemiyor
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Haley: ABD Kuzey Kore ile Savaş İstemiyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Kuzey Kore'nin savaş çıkarmak istemediğimizi bilmesini istiyoruz, bu yüzden bizi buna zorlamayın.

Haley: ABD Kuzey Kore ile Savaş İstemiyor

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, "Kuzey Kore'nin savaş çıkarmak istemediğimizi bilmesini istiyoruz, bu yüzden bizi buna zorlamayın." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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