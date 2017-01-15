Haleplilere Yardım Kampanyası'Na Yoğun Ilgi

Erzincan Valiliği, Türk Diyanet Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının başlattığı, "Haleplilere Yardım Kampanyası" kapsamında toplanan yardımların 24 tırlık yardım hedefini aştığını bildirdi.



Kampanya hakkında bilgi veren İl Müftüsü Yavuz Karabayır, yardımların 24 tırdan daha fazla olduğunu belirterek, "Suriye'de, dünyanın gözü önünde yaşanan bu dramın bir an önce bitmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Türkiye'den orada bulunan kardeşlerimize birçok yardımlar gönderildi." diye konuştu.



"Son zamanlarda Valimizin riyasetinde Erzincan'dan da birlik ve beraberliğin bir göstergesi olarak ciddi bir yardım kampanyası başlatmış olduk."diyen Karabayır, şu bilgileri verdi:



"İl Müftülüğümüz koordinesinde yürütülen bu yardım kampanyası, merkez ve belde belediyelerimiz ile sivil toplum kuruluşların da katılımıyla önemli bir destek buldu. Farklı farklı birim ve kurumlardan inanılmaz yardımlar geliyor. Ben başta sayın valimiz ile bu organizasyonda bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarına, resmi kurumlarımıza ve Erzincanımızın can insanlarına, gönlü güzel insanlarına çok teşekkür ediyorum. Nasip olursa 24 tır göndermeyi hedeflemiştik ancak görüyoruz ki bu rakam 30'a yaklaşmış durumda. Bu yardımların tamamını salı günü eski otogarın oradan yollayacağız. Dualarla niyazlarla Erzincanımızdan bir gönül elini Suriye'ye uzatalım. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı bekliyorum."