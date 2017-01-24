Haleplilere Yardım Kampanyası

Tuşba Belediyesinin başlatmış olduğu Halep'e yardım kampanyası kapsamında toplanan 1 tır gıda ve giyim malzemesi, Halepli ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.



Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep'te çok büyük bir dramın yaşandığını anımsattı.



Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da bir yardım seferberliği başlattıklarını ifade eden Özgökçe, "Halep'te yaşanan insanlık dramına karşı başlatılan girişimlerin bir an önce netice bulmasını istiyoruz. İnsanlık dramının ve dökülen kanların önüne geçilmesi adına bu yardımı Halep'teki kardeşlerimize gönderiyoruz. Göndermiş olduğumuz yardımları, sınıra göndererek, destek olacağız." dedi.