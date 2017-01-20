Haleplilere Yardım Kampanyası

Bilecik'te, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ile Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımların bulunduğu tır, törenle uğurlandı.



KYK Bilecik İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ayhan Tozan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Burada bir konuşma yapan KYK Bilecik İl Müdürü İsmail Şen, "Tüm illerimizde olduğu gibi Bilecik'te de öğrencilerimizin önderliğinde ve personelimizin yardımlarıyla Halep'teki kardeşlerimize göndermek üzere topladığımız 1 tır yardım malzemesini dualar eşliğinde Halep'e yolcu ediyoruz. Dua esnasında dudaklarımızdan dökülecek bir amin bu tırın içerisindeki malzemeleri, yardımları daha da bereketlendirecek ve amaç hasıl olacaktır." diye konuştu.



Bilecikliler olarak Halep'e yardım etmekten onur duyduklarını belirten Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Selami Çınar ise tırda 290 yatak, 150 battaniye, giyecek ve gıda malzemeleri bulunduğunu belirterek, "Yardım tırı Cilvegözü sınır kapısına oradan da Kızılay vasıtasıyla Halep'e gidecek." dedi.





Yardım tırı, okunan dualar eşliğinde yola çıktı.