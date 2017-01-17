Haleplilere Yardım Kampanyası

AK Parti Fatsa ilçe Teşkilatı'nın "Halep için kardeşlik zamanı" sloganıyla başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan 15 bin lira para Kızılay'a teslim edildi.



AK Parti Fatsa ilçe Teşkilatı tarafından başlatılan, "Halep için kardeşlik zamanı" yardım kampanyası kapsamında toplanan 15 bin lira, ilçe Başkanı Abdullah Uçar ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Türk Kızılay'ı Fatsa Temsilcisi Erdi Şevketoğulları'na teslim edildi.



Başkan Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan drama duyarsız kalmadıklarını ve bundan dolayı mutlu olduklarını belirterek, 15 bin lira paranın ilçe yönetim kurulu üyelerinden alınan yardımlarla toplandığını kaydetti.



Uçar, şöyle devam etti:



"Halep'te yaşanan insanlık dramı hepimizi derinden yaralamaktadır. Türkiye olarak, her anlamda sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm girişimleri yapıyoruz. Bizler mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm dünyanın sessiz kaldığı bu insanlık dramında, savaş mağduru olmuş kadınlar ve çocuklar için elimizden gelen tüm yardımı yapacağız. Allah yardımda bulunanlardan razı olsun." diye konuştu.



Fatsa ilçesinde Halep için bu zamana kadar 62 bin 400 lira yardım toplandığını dile getiren, Şevketoğulları da Halep'te yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.



Halep için yardımda bulunmak isteyen hayırseverleri Türk Kızılay'ı Fatsa Temsilciliğine davet eden Şevketoğulları, yardım kampanyasının bir süre daha devam edeceğini belirtti.