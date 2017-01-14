Haleplilere Yardım Kampanyası

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Aras EDAŞ çalışanları Haleplier için başlatılan yardım kampanyasında topladıkları nakdi yardımı Türk Diyanet Vakfı Erzincan şubesine teslim etti.



Erzincan Aras EDAŞ tarafından yaklaşık 15 gün önce başlatılan kampanyanın, personel tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten İl koordinatörü Alaattin Ateşal, kısa sürede 7 bin lira topladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:



"Aras EDAŞ İl koordinatörlüğü olarak Halepli kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için kısa bir süre önce yardım kampanyası başlattık. Çalışan personelimizin sosyal sorumluluk çerçevesinde yapmış olduğu 7 bin lira nakdi yardımı Türk Diyanet Vakfı Erzincan şubesine teslim ettik. Diyanet Vakfı aracılığıyla inşallah yapılan yardım kısa sürede yerine ulaşır. Ben bu yardım vesilesiyle öncelikle tüm personelimize yürekten teşekkür etmek istiyorum."





Ateşal, Türk Diyanet Vakfı Erzincan şubesine teslim ettiği yardım paralarının makbuzunu il Müftüsü Yavuz Karabayır'a teslim etti.