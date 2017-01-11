Haleplilere Yardım Kampanyası

Tokat'ın Turhal ilçesi ile Amasya'nın Suluova ilçesinde toplanan yardımlar, Haleplilere ulaştırılmak üzere bölgeye uğurlandı.



Turhal Belediyesi ile Türk Kızılayı Turhal Şubesince "Halepli çocuklar üşümesin" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardımların gönderilmesi amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.



Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, burada yaptığı konuşmada, Türk Kızılayı ile başlattıkları yardım kampanyası kapsamında bugün yedinci tırı yola çıkaracaklarını söyledi.



Kızılay aracılığıyla yardım malzemelerini Suriyelilere ulaştırılacağını anlatan Bekler, "Bu tırımızda un, kuru gıda, battaniye, kışlık giyecek ve çocuk maması var. Kışın en çetin günlerini yaşıyoruz. Özellikle kışlık kıyafetler olması önemli." dedi.



Tokat'tan Halep'e giden yardımların yarıdan fazlasını Turhal'ın karşıladığına değinen Bekler, yardımların halen sürdüğünü aktardı.



Türk Kızılayı Turhal Şube Başkanı Fikri Eyimaya ise yardımların yaşam mücadelesi veren Haleplilere ulaştırılacağını anlatarak, "Turhal halkına verdikleri desteklerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum. Allah bağışlarını kabul etsin." ifadesini kullandı.



Daha sonra yardım tırı, bölgeye hareket etti.