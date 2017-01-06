Haleplilere Yardım Kampanyası

Kütahya ve Balıkesir'de, Suriye'deki savaş mağduru Halepliler için toplanan 2 tır yardım malzemesi bölgeye gönderildi.



İnsan Hak ve Hürriyetleri Kütahya İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, Gıda Sanayicileri Sitesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kütahya'da da çalışmaların devam ettiğini söyledi.



Gıda sanayicileriyle hal esnafı tarafından toplanan yardım malzemeleriyle bir tırın daha bölgeye ulaştırılacağını belirten Yenipazar, şöyle konuştu:





"Takribi değeri 37 bin lira olan bir yardım tırını daha bölgeye göndermek için teslim alıyoruz. İnşallah bu yardımları da oradaki kardeşlerimize yetiştireceğiz. Bu anlamda böyle bir konuda hassasiyet gösteren esnafımızdan Allah razı olsun. Bunlar gerçekten önemli çalışma ve gayretler. Kampanyamız yaklaşık 1,5 aydır devam ediyor. Bu süre içerisinde Kütahya'dan bizim aracımızla bölgeye gönderilen 18'inci tır olacak. 6 tırlık malzememiz de hazırlanıyor. İnşallah onları da yakın bir zamanda hazırlayıp göndereceğiz."



Balıkesir



Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde de "Bigadiç'ten Halep'e Yardım Eli" kampanyası kapsamında toplanan 1 tır yardım malzemesi için 15 Temmuz Demokrasi Parkı'nda uğurlama töreni düzenlendi.



Belediye Başkanı İsmail Avcu, burada yaptığı konuşmada, Bigadiç halkının yine vicdanını, merhametini ve dik duruşunu gösterdiğini söyledi.



Katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür eden Avcu, "Bizler üzerimize düşeni yaptık ve yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim gönlümüz zengin. Bizim sevdamız insanlık sevdası, hizmet sevdası. İnşallah umut ediyoruz ki bu acılar son bulacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.



Törene, Bigadiç Müftüsü Mehmet Uçmuş, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tezcan Koç, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Akgün, Belediye Meclis Üyeleri Ömer Faruk Özcan, Rasim Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, dualarla bölgeye uğurlandı.