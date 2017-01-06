Haleplilere Yardım Kampanyası

Diyarbakır Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliğinde Halepliler için yardım kampanyası başlatıldı.



Düzenlenen kampanya kapsamında okullardan nakdi yardımlar toplanacağını belirtilirken, yardım kampanyası hakkında afişler bastırılarak okullara dağıtıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğün çağrısıyla okullardaki öğretmenler arasında da 12 bin lira yardım topladı.



İlçe Kaymakamı İsmail Şanlı yaptığı yazılı açıklamada, devlet olarak Suriye'de ve Halep'te yaşananlara seyirci kalmadıklarını belirterek şunları kaydetti:



"Burada yardımın büyüklüğü ve küçüklüğü değil. Önemli olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve okulların bu dram karşısında gösterdiği hassasiyettir. Mazlum insanlara yönelik bu tür kampanyaları devam ettirmek tüm insanlığın en başta gelen görev ve sorumluğudur."