Haleplilere Yardım Kampanyası

Ardahan'da, "Halep'e Yol Açın" kampanyası çerçevesinde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 200 koli yardım toplandı.



Ardahan KYK İl Müdürü Gürsel Düz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtlarında kalan öğrencilerin Halep'i unutmadığını toplanan yardımlarla gösterdiğini ifade etti.



Genel Müdürlük tarafından gençlerin sosyal diyaloğunu arttırmak ve onlarda sorumluluk alma bilincini geliştirmek için başlatılan kampanyaya gerekli ilginin gösterildiğini belirten Düz, "Kampanyaya gençlerimiz yoğun ilgi gösterdiler. Bu kampanyaya katılan bütün gençlerimizi canı gönülden kutluyorum. Gerçekten gönülleri ve sevgileriyle Haleplilerin yanında yer aldıklarını gösterdiler. Bunu gösterdikleri için bizde son derece mutlu olduk. İnşallah bu konudaki duyarlılıkları daha da artacaktır." diye konuştu.



Düz, 200 koli yardım malzemesi toplandığını, bunun da gıda ve giyecekten oluştuğunu ifade etti.