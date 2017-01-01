Haleplilere Yardım Kampanyası

Ferizli ilçesinde "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, Haleplilere ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi.



Ferizli Belediyesince organize edilen yardım kampanyasına çeşitli sivil toplum kuruluşları, esnaf, muhtar ve vatandaşlar büyük destek verdi.



Yardımlarla toplanan çocuk bezi, çocuk maması, çocuk elbisesi, bebe bisküvisi, ıslak mendil ve peçete ağırlıklı gıda ve giyim malzemeleri, İhtiyaç sahibi Haleplilere ulaştırılmak üzere hazır hale getirildi.



Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, şer odaklarının kadın, yaşlı, çocuk demeden yaklaşık iki aydır Halep'te insanlık dışı bir katliam yaptığını vurguladı.



Zorlu kış günlerinde çocukların çoğunun yetim ve öksüz kaldığını aktaran Soğuk, "İhtiyaçları çok büyük ve bizlerden acil yardım bekliyorlar. Ferizli halkımız o yardım sever yaklaşımını bir kez daha göstererek çağrımıza duyarlılık gösterdi. Bir hafta önce yolladığımız unların ardından bugün de Ferizli halkımızın katkılarıyla hazırladığımız çocuk giyim, gıda ve ihtiyaç malzemelerimizi hazır hale getirdik. Tüm ilçe halkımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Yardımların, en kısa zamanda bölgeye ulaştırılacağı öğrenildi.