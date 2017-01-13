Haleplilere Yardım - Elazığ/

Elazığ'da, "Halep bizdir, Halep bizdendir" kampanyası kapsamında 2 tır gıda ve giyecek yardımı toplandı.



Elazığ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, (KYK) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı işbirliği ile toplanan gıda, temizlik ve kişisel ihtiyaçların bulunduğu 2 tır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne getirildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, burada yaptığı konuşmada, Suriye'de sıkıntı içerisinde olan insanlara yardım için kampanya başlatıldığını söyledi.



Suriye'de yardıma muhtaç insanların yanında olduklarını dile getiren Acar, "Orada bir dram yaşanıyor. Sessiz kalmak, bizim gibi insanlara bizim gibi bir ülkenin insanlarına Müslümanlara yakışmayacak bir olay." diye konuştu.



Elazığ KYK Müdürü Suphi Döner de yardımların Halep'e ulaştırılmasını sağlayan Türk Kızılayı'na teşekkür ederek, "Gençlerimiz üniversite içerisinde Halep için çok güzel çalışmalar yaptı." dedi.



Konuşmaların ardından tırlar Suriye'nin Halep kentine doğru yola çıktı.



Ordu'dan Haleplilere yardım

Ordu'nun Perşembe ilçesinde Haleplier için başlatılan yardım kampanyasında toplanan bir tır insani yardım malzemesi yola çıktı.



İlçe meydanında düzenlenen törende konuşan Perşembe Belediye Başkanı Kemal Bahtiyar, yaklaşık 15 gün önce başlatılan kampanyaya ilçe halkı tarafından yoğun destek verildiğini söyledi.



Çok kısa sürede 600 koli yardım malzemesinin toplandığını belirten Bahtiyar, şunları kaydetti:



"Perşembeli vatandaşlarımız yardıma yatkın olduklarını bir kez daha gösterdi. Vatandaşlarımız, pantolon, ceket, ayakkabı, atkı, çocuk giysisi, erkek giysisi, bayan giysisi, yatak, yorgan, battaniye gibi eşyaları bize getirdiler. Toplamda 600 koli yardım malzemesi derlendi. Yardım sever Perşembe halkımızdan Allah razı olsun. Biz de bir tır dolusu malzemeyi Halepli kardeşlerimizin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek üzere yola çıkarıyoruz."



Konuşmanın ardından 600 kolinin yer aldığı tır Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.