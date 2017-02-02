Haleplilere Yardım

AK Parti Denizli il Gençlik Kolları tarafından Suriye'nin Halep kentinden tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere toplanan 3 tır insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi.



Halep'ten tahliye edilen sivillere ulaştırılmak üzere AK Parti Denizli Gençlik Kolları tarafından düzenlenen yardım kampanyasıyla toplanan 3 tır gıda ve çeşit yardım malzemesi dualarla uğurlandı.



AK Parti Gençlik Kolları il Başkanı Melih Serim, bu tarz yardımları da sürdüreceklerini ifade ederek, Suriye'de Esed rejimi ve destekçilerinin muhaliflere yönelik katliam boyutundaki saldırıları sonucu Halep'te neden oldukları manzaranın, insanlık tarihinin en büyük ayıbı olduğunu kaydetti.



Serim, şunları söyledi:



"AK Parti Denizli il Gençlik Kolları olarak yaşlı-kadın-çocuk ayırt etmeksizin katledilen Müslüman kardeşlerimiz ve daha da vahimi asıl yok edilmeye çalışılan insanlık iken ayrışmayı değil, bir olup dayanışmayı seçenlerdeniz. Gün mazlum Halep halkı için dertlenme, bir nebze dahi olsa onların yaralarını sarma günüdür. Bugün buradan hareket eden 3 tır ile sadece un, kömür, battaniye, giyecek ve muhtelif gıda maddeleri değil, Halep halkına umut da gönderilmektedir. Biz inanıyoruz ki Halep'te halka zulmeden kadar zulme sessiz kalan da sorumludur. Bu nedenle tüm dünya sussa da biz teşkilat olarak susmayacağımızı belirtmek isteriz. Başta Halep olmak üzere silahların sustuğu, barışın hüküm sürdüğü bir dünya için tüm insanlığa sesleniyoruz; Halep'te insanlık ölmesin."