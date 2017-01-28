Haleplilere Battaniye Yardımı

Halepliler için toplanan battaniyeleri taşıyan yardım tırı, Yenimahalle'den dualarla uğurlandı.



AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığı tarafından Halep için düzenlenen "1 battaniye=1 can" yardım kampanyasıyla toplanan battaniyeleri taşıyan tırın uğurlanması dolayısıyla tören düzenlendi.



AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Süleyman Alper İnceöz, ilçe başkanlık binasının önündeki uğurlama töreninde, "İnsanlığın öldüğü yerde kardeşliği yaşatıyoruz" sloganıyla Halepliler için bir tır battaniye topladıklarını söyledi.



Dünyanın yalnız bıraktığı Suriyelilere, soğuk kış günlerinde yardım gönderdiklerini kaydeden İnceöz, Halep'i görmezden gelemeyeceklerini ve yaşanan zulme sessiz kalmayacaklarını dile getirdi.



Yüzlerce sivilin katledildiği Halep'te bir insanlık suçu işlendiğini belirten İnceöz, şunları kaydetti:



"Aslında biz sadece Halep'e yardım etmiyoruz, insanlığımıza yardım ediyoruz, vicdanımıza yardım ediyoruz. Çünkü biz inananların kardeş olduğuna inanıyoruz ve bu kardeşlik duygumuzun ölmediğini ifade etmek için buradayız. Rabbim Müslümanları bu sıkıntıdan, bu zulümden kurtarsın inşallah. Halep'te kadın, çocuk, yaşlı ve engelli demeden ağır silahlarla, uçaklardan atılan varil bombalarıyla, kimyasallarla insanlar katlediliyor. Biz de bu acıların son bulması temennisiyle Yenimahalle teşkilatı olarak karınca kararınca Halepli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz."



Uğurlama törenine AK Partili Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve Tokat Milletvekili Celil Göçer ile vatandaşlar katıldı. Yardım tırı, duaların ardından Suriye'ye uğurlandı.