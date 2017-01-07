Haleplilere 3 Tır Yardım

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında Karabük İl Müftülüğü öncülüğünde toplanan 3 tır dolusu gıda, giyecek, yakacak ve çocuk bezi gibi malzemeler Haleplilere gönderildi.



Karabük Kent Meydan'ında düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Mehmet Aktaş, Türkiye'de birçok kamu kurum ve kuruluşunun Halepli Müslümanlara yardım için seferberlik başlattığını söyledi.



Karabük'te de birçok sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşunun ciddi kampanyalar yaptığını ve yapmaya devam ettiğini aktaran Aktaş, "Çok ciddi bir miktarda yardımlar o bölgeye gönderildi. Özellikle sivil toplum marifetiyle ve yine Kızılay üzerinden çok ciddi yardımlar yapıldı. O kampanyalardan bir tanesi de Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı, Diyanet Vakfı yürütüyor. Çok örnek, çok güzel bir çalışma yaptılar." diye konuştu.



Karabük İl Müftüsü Halil Bektaş da yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından yardım tırları dualarla uğurlandı.