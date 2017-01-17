Haleplilere 125 Ton Yardım

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından başlatılan "Halep'e Yol Açın" kampanyası kapsamında Çorum'daki sivil toplum örgütleri tarafından temin edilen yaklaşık 125 ton gıda malzemesi ve giyecek, bölgeye uğurlandı.



Çorum İHH Derneği öncülüğünde yürütülen kampanya çerçevesinde kentteki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle toplanan un, makarna, bakliyat ve bebek maması başta olmak üzere yaklaşık 125 tonluk gıda malzemesi ile giyecek yüklü 5 tırın Halep'e uğurlanması amacıyla Eşref Hoca Caddesi'ndeki dernek merkezi önünde tören düzenlendi.



Burada konuşan Çorum İHH Derneği Başkanı Selim Özkabakçı, Çorum'daki sivil toplum kuruluşları olarak kampanyaya azami ölçüde katkı yapmaya çalıştıklarını söyledi.



Bugüne kadar Çorum İHH olarak Suriye'ye 36 yardım tırı gönderdiklerini bildiren Özkabakçı, "Yeni bir kutlu yolculuğa çıkmak için burada toplandık. Rotamız yine Suriye, sloganımız 'Halep'e Yol Açın'. Suriye'nin her tarafında zulüm tüm şiddetiyle devam ediyor. Halep'ten tahliye edilen insanların çığlıkları yüreğimizi dağlıyor. 'Bize yardım edecek kimse yok mu?' diyen çocuk, kadın ve yaşlıların sesine kulak vermek için, üzerimizdeki yükü atmak, vebalden kurtulmak için yola çıkıyoruz." ifadesini kullandı.



Duanın ardından yardım tırları, Halep'e gitmek üzere hareket etti.