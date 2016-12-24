Halepliler Tüm Yıkıma Rağmen Evlerine Dönmekten Mutlu





Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen 16 askerinin yasını tutarken Halep'te ise hummalı bir çalışma var. İş makineleri enkaza dönen kentteki yolları temizlemeye çalışırken, memleketlerinden ayrı düşen Halepliler ise tüm yıkıma rağmen evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.



"5 yıldır uzaktaydık. Sevincimiz büyük. Suriye ordusu kentimizi kurtardı ve sonunda gelebildik."



Bu sırada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkent Moskova'da 2016 yılının değerlendirildiği yıllık basın toplantısında Suriye'ye de değindi. Putin bir soru üzerine yaptığı açıklamada, bundan sonraki adımın, Suriye'nin bütününde ateşkesi tam anlamıyla sağlayacak bir anlaşmaya varmak olduğunu belirtti.



Putin ayrıca bu bağlamda Türkiye, İran ve Şam yönetiminin de, Suriyeli tarafların Astana'da barış görüşmeleri yapması konusunda mutabık olduğunu söyledi.



Bu sırada Türk Silahlı Kuvvetleri Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen hava operasyonunda, DEAŞ'ın El Bab'daki karargah binası imha edildiğini, aralarında örgütün sözde üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



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Tags: Suriyede iç savaş Gepost: 24 december 2016