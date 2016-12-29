Halepliler Için Yardım Kampanyası - Elazığ/aksaray/

Elazığ Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, "Halep bizdir, Halep bizdendir" sloganı ile Halepliler için yardım kampanyası başlattı.



Elazığ KYK yurtlarında barınan 8 bin 314 öğrenci, Halep'te yaşanan zulme farkındalık oluşturmak için yardım topluyor.



Yapılan çalışma hakkında AA muhabirine bilgi veren KYK İl Müdürü Suphi Döner, Halep'teki drama seyirci kalmamak ve yaralarına merhem olmak için bu projeyi başlattıklarını söyledi.



Çalışma alanı olarak yurtlarda barınan öğrencilere Halep ve Suriye farkındalığını oluşturmakla başladıklarını dile getiren Döner, "Yaptığımız çalışmalarda gençlerimizden çok güzel dönüşler aldık. Gençlerimizin Halep ile bütünleştiklerini Halep'i yakından takip ettiklerini oradaki dramı kendi içlerinde hissettiklerini farkettik." dedi.



Yurt müdürlüklerinde bulunan personel ve öğrencilerle birlikte ekipler oluşturduklarını da kaydeden Döner, "Bu ekiplerimizle kampanyamızı şehrimize yaydık. Esnafımıza gittik sivil toplum örgütlerimize gittik. Vatandaşlarımıza gittik. Gittiğimiz yerlerde Halep'te yaşanan zulmü ve oradaki insanların yardıma muhtaç olduklarının anlatmaya çalıştık. Bizim için çok güzel ve duygulu anlardı." diye konuştu.



"Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" projesi

Aksaray'da üniversite öğrencileri, "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" adı altında başlatılan kampanya kapsamında esnaf ve vatandaşların da desteğiyle Halepliler için 1 tır yardım malzemesi topladı

Aksaray Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlarda kalan üniversite öğrencileri, Halepliler için başlatılan yardım kampanyasına destek vererek 1 tır yardım malzemesi topladı.



KYK Aksaray Müdürü Mahmut Danayiyen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KYK Genel Müdürlüğü ile Türk Kızılayının ortaklaşa yürüttüğü "Halep bizdir, Halep bizdendir, Halep bizimledir" kampanyasına, Aksaray'da da yurtlarda kalan öğrencilerin topladıkları yardımlarla destek olduğunu söyledi.



Türk milletinin her zaman mazlum ve mağdurların yanında yer aldığını vurgulayan Danayiyen, şöyle konuştu:



"Kampanyadaki amacımız, yurtlarımızdaki öğrencilerimizle Halep'te mağdur olup, Türkiye'ye sınırında muhafaza edilen insanlara yardımcı olmaktı. Öğrencilerimiz, gerek harçlıklarıyla, gerekse ildeki hayırsever esnafı dolaşarak topladığı yardımlarla bu kampanyaya destek oldular. Çocuklarımız tarafından toplanan gıda malzemeleri, giyim, temizlik ürünleri, barınma malzemeleri il müdürlüğümüze getiriliyor. Aksaray'da 1 tır yardım malzemesi toplandı. Bu malzemeleri Halepli kardeşlerimize göndereceğiz."



Öğrencilerden Merve Nasır ise kampanyanın savaş altındaki Haleplilerin yanında olmak için düzenlendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Halepli kardeşlerimiz için öncelikle temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Biz de ilk olarak battaniye, yiyecek, giyecek gibi malzemeleri tedarik etmeye çalıştık. Bunları yaparken küçük kardeşlerimizi de unutmadık. Onları sevindirecek oyuncak, çikolata gibi küçük hediyeler de koyduk kolilere. Arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yapıp oradaki insanların çığlığına sessiz kalmak istemedik. Bu hayra vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm insanlığın da Haleplilerin çığlığına sessiz kalmamasını istiyorum."