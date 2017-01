Halepliler Için Yardım Kampanyası - Aksaray/kahramanmaraş/kırşehir/

Aksaray'da, "Halep'e yol açın" kampanyası kapsamında temin edilen 5 tır yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere uğurlandı.



Aksaray İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan pazar yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Halep'te çok büyük sıkıntılar yaşandığını, devam eden tahliyeler ile halkın yardıma gereksinim duyduğunu söyledi.



Oradaki insanlara yardımcı olmak adına yardım kampanyalarını sürdüreceklerini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:



"Bölgede bulunan insanlar şu an çok zor durumda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Üretmeyen bir halk var karşımızda. Evinden, işinden olmuş bir kitleden bahsediyoruz. Böyle bir zamanda yere düşenin yardımcısı olmakla mükellefiz. Bizim kulluk, kardeşlik bilincimiz bunu gerektiriyor. Bölgeden anlık ihtiyaç listeleri geliyor. Şu an acil olarak kömür, ilaç, battaniye ve kışlık elbise yardımına gereksinim duyuluyor. Halkımıza bunu duyurmak istiyoruz. Bugün gönderilen tırlarımızda su, un, gıda malzemesi ve battaniye mevcut. İnşallah bunları ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştıracağız."



Konuşmanın ardından tırlar Haleplilere ulaştırılmak üzere dualarla uğurlandı.



Minik kalplerden Halep'e yardım

Anasınıfı öğrencileri, Halep'te yaşayanlar için topladıkları yardım kolilerini Suriye'ye göndermek üzere Hayrat Vakfı görevillerine teslim etti

Kahramanmaraş Şirinler Anaokulu öğrencilerinden Haleplilere ulaştırmak üzere gıda ve kıyafetten oluşan yardım kolileri Hayrat Vakfına teslim edildi.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hayrat Vakfı İl Temsilciliğinin organizesinde "Haydi Kahramanmaraş Yeniden Ensar Olmaya" sloganıyla başlatılan yardım kampanyası kapsamında, Şirinler Anaokulu öğrencileri yardım kampanyası başlattı.



Öğrenciler, ailelerinin de yardımıyla topladıkları 42'si gıda, 38'i kıyafet 80 koli malzemeyi Hayrat Vakfı görevlilerine teslim etti.



Şirinler Anaokulu Müdürü Zeynep Kaya, çocuklarda bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Halep'te yaşanan dramdan dolayı böyle bir kampanya başlattık. Okul öncesi eğitim çocukların temeli, 'ağaç yaşken eğilir' diyerek çocuklarımıza küçükken ne verirsek gelecekte de onu göreceğiz. Temennimiz dünyada ülkemizde savaşın olmadığı yarınların güzel olduğu günler olsun. Çocuklar üzülmesin, anneler ağlamasın." diye konuştu.



Öğrencilerden 5 yaşındaki Ecrin Şahinkanat, Suriye'deki savaşın durması, oradaki insanların iyi yaşaması dileğinde bulunarak, "Biz Suriyelilere hediye vermek istiyoruz. Yanlarına gitmek istiyoruz." dedi.



Anaokulu öğrencileri, topladıkları yardım malzemelerini, Hayrat Vakfı görevlilerini teslim etti.



Halepliler için yardım kampanyası

Kırşehir Valiliği öncülüğünde başlatılan kampanyada toplanacak kışlık giysi, gıda ve ısınma malzemeleri Haleplilere gönderilecek

Kırşehir Valiliği öncülüğünde Halepliler için yardım kampanyası başlatıldı.



Belediye ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği kampanyada toplanacak kışlık giysi, gıda ve ısınma malzemeleri, AFAD ile Türk Kızılayı kanalıyla Suriye sınırındaki kamplarda kalan Haleplilere gönderilecek. Nakdi yardımlar da Ziraat Bankası Kırşehir Şubesinde açılan hesaba yatırılacak.



Vali Necati Şentürk, valilik salonunda düzenlediği basın toplantısında, bölgede zor durumdaki dindaş ve soydaşlara yardım etmenin herkesin tarihi, dini, milli ve insani görevi olduğunu söyledi.



Suriye'de iç karışıklık çıktıktan sonra Ahiliğin başkenti Kırşehir'den yardım kampanyaları düzenlendiğini belirten Şentürk, "Kırşehir, daha önce de yardım yaptı. 47 tır gönderdik. AFAD aracılığıyla Türkiye'de en fazla yardım gönderen il Kırşehir." dedi.



Suriye sınırındaki kamplarda kalan Haleplilerin, kış aylarında zor koşullarda yaşadığını vurgulayan Şentürk, onlara yardım amacıyla kampanya başlatacaklarını dile getirdi.



"Özellikle Halep olmak üzere her yerde zor durumda bulunan kardeşlerimize AFAD ya da Kızılay aracılığıyla yardımlarımızı gönderiyoruz." diyen Şentürk, şunları kaydetti:



"Toplama merkezlerimiz olacak. Cacabey Meydanı'nda bir çadır kuracağız. Nakdi ve ayni yardımlar toplanacak. Nakdi yardımlar için Ziraat Bankasında hesap açacağız. İlk parayı da kendi aylığımdan ben yatıracağım. Kaymakamlarımız ayni yardımları kuracakları ekiplerle organize edecek. Müftülükler cuma günü camilerde Haleplilere yardım toplayacak. Vatandaşlarımız kışlık giysi, gıda ve ısınma malzemeleri bağışlayabilir."



Şentürk, öğrencilerde yardım etme kültürü oluşturmak amacıyla kampanyaya okulları da dahil ettiklerini belirtti.



Toplantıya, Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Altuntaş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, kaymakamlar, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Tokat'tan Haleplilere yardım

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, Halep'ten tahliye edilen siviller için düzenlenen kampanya kapsamında toplanan kuru gıda, bebek bisküvisi, battaniye ve giyim eşyalarının yüklendiği tır, bölgeye uğurlandı.



Hayrat Vakfı Erbaa Temsilciliği ile Gençlik Hizmetleri Erbaa Belediyesi Kadın Meclisi, AK Parti Kadın Kolları ve ilçedeki diğer sivil toplum örgütlerinin başlattığı kampanyada Halepliler için 1 tır gıda ve ihtiyaç malzemesi toplandı.



Yardım malzemelerinin gönderilmesi nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, duyarlılıktan ötürü vatandaşlara teşekkür etti.



Yardım tırında kuru gıda, bebek bisküvisi, battaniye ve giyim eşyalarının bulunduğunu ifade eden Karacan, "Dinimizin gereği olan 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturu gereği komşularımıza yapacağımız yardım sadece evimizin yanındaki komşumuz anlamında değil de ülkemizin komşusu, din komşumuz, kardeşimiz olan insanlara yapılan bu yardımlar büyük önem taşıyor." dedi.



Karacan, Afrika'nın en ücra köşesinde hastane yapmaktan Suriyelilere kapıları açmaya kadar, Türkiye'nin başı sıkışanın yanında olduğunu söyledi.



Okunan duanın ardından yardım malzemesi yüklü tır yola çıktı.