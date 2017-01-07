Halepliler İçin Yardım Kampanyası

Erzurum'un Horasan ilçesinde kaymakamlık tarafından Halep için yardım kampanyası düzenlendi.



Horasan Kaymakamı Doğan Dinç öncülüğünde başlatılan Halep'e yardım kampanyası yoğun ilgi gördü. İlçe halkı, bağlı kurumlar ile öğrencilerin de katılımıyla 52 bin 180 lira toplandı.



Toplanan para, Haleplilere ulaştırılmak üzere Kızılay'ın hesabına yatırıldı.



Kaymakam Dinç, yaptığı açıklamada, kampanyaya katılan öğrenci, halk ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarına duyarlılıkları için teşekkür etti.