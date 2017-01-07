Halepliler Için Yardım Kampanyası

Memur-Sen Trabzon Şubesince "Halep'e yol aç" kampanyası kapsamında temin edilen insani yardım malzemelerinin bulunduğu 8 tır, çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere yollandı.



Memur-Sen Trabzon Temsilcisi Mehmet Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında toplanan bağışlarla temin edilen 6 tır un ile masa, sandalye, kilim, battaniye ve yataktan oluşan 2 tır çadır içi malzemeyi, ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaştırmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.



Toplanan yardım malzemelerini İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Öncüpınar ve Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye göndereceklerini aktaran Kara, şunları söyledi:



"Trabzon'daki tüm kamu çalışanlarına ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok kısa bir zamanda gerçekten önemli katkılar sundular. Bugün Reyhanlı ve Kilis'ten Suriye'ye girmek suretiyle oradaki durumu yerinde inceledik. İhtiyaçları tespit etme imkanına kavuştuk. İnşallah ateşkes kalıcı hale gelir ve barış sağlanır. Suriye halkı kendi topraklarını imar, inşa ve onarma noktasında elinden geleni yapacaktır."



Konuşmaların ardından yardımların bulunduğu tırlar dualarla bölgeye uğurlandı.