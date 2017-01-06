Halepliler İçin Yardım Kampanyası

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığınca, başlatılan yardım kampanyası kapsamında içerisinde insani yardım malzemesi bulunan tır, Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.



İl yöneticisi Ömer Gülay, parti binası önünde yaptığı açıklamada, Halep'te yaşanan drama ve vahşete seyirci kalmadıklarını ve teşkilat olarak zulüm gören insanlara yardım olmak, yaşadıkları acıları ve sıkıntıları bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla topladıkları malzemeleri Halep'e gönderdiklerini söyledi.



AK Parti teşkilatları ve yardımsever vatandaşların katkılarıyla ihtiyaç malzemelerinin toplandığını ifade eden Gülay, şöyle konuştu:



"Bizler Türk milleti olarak dünya insanlığının ve tüm mazlumların yanında olduğumuzu tarihten gelen bilinç ve kazanımlarımızla bugün bir kez daha ortaya koyduk. Hükümetimiz ve cumhurbaşkanımızın kararlı tutum ve ısrarlarıyla Halep'te yaşanan katliam ve zulüm varılan barış anlaşması ile bir nebze olsun durdurulmuş oldu. Bu katliamlar ve zulümden kaçarak gerek ülkemize ve gerekse güvenli bölgelere sığınan binlerce Halepli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı bu yardım tırı ile göstermek istedik. Halep'e gönderdiğimiz bu yardım tırına katkıda bulunan yöneticilerimizi ve hayırseverlerimizi bir kez daha kutluyorum."