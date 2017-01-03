Halepliler İçin Yardım Kampanyası

Memur-Sen Erciş Şubesi'nin "Halep'e yol aç" kampanyası devam ediyor.



Kampanya kapsamında toplanan 500 çuval un, Erciş-Van karayolundaki Hacı Ali Cami önünden tırla uğurlandı.



Memur-Sen Erciş Şube Başkanı Yüksel Bilici, yaptığı açıklamada, sendika olarak Türkiye'nin 81 ilinde 81 tır un kampanyası çerçevesinde Erciş olarak ikinci yardım tırını Haleplilere gönderdiklerini söyledi.



Kampanyaya destek veren ve yalarında duran hayırseverlere teşekkürü borç bildiklerini dile getiren Bilici, şöyle konuştu:



"Hakikaten ümmetin içler acısı hali bizleri bir şekilde çalışmaya sevk ediyor. Bilinçli bir şekilde Batılı emperyalistlerin bir oyunu olduğunu biliyoruz. Bu anlamda biz Müslümanlar olarak, inananlar olarak, mazlum ve mağdur kim olursa olsun kimliğine, kişiliğine, ırkına rengine ve dinine bakmadan onun yanında olduğumuzu her zaman belirttik. Daha önce Yüksekova ve Arakan'a gittik. Bugün de Suriye imtihanımız var. Bu imtihandan "Halep'e yol aç" kampanyası çerçevesinde ikinci kamyonumuzu hayırlısıyla uğurluyoruz. Rabbim inşallah izzeti dergahında kabul etsin."