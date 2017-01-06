Halepliler İçin "Bir Ayak da Sen Isıt" Kampanyası

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesinde Halepliler için "Bir Ayak da Sen Isıt" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 3 bin çift çorap toplandı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Kernek Külliyesindeki eğitim ve sanat atölyelerine devam eden kursiyerler, öğretmenler ve cami cemaatinin "Bir ayak da sen ısıt" sloganıyla çorap kampanyası başlattığını aktardı.



3 bine yakın çorap temin edildiğini belirten Gençay, 20 Ocak'a kadar devam edecek kampanyayla daha çok çorap toplanmasını hedeflediklerini dile getirerek "İnşallah daha çok katkı yapılır. Herkes kendi bölgesinde bu anlamdaki çalışmalara destek verirse inşallah Halepli, Suriyeli kardeşlerimizin de ihtiyaçlarını da belli ölçüde gidermiş oluruz." dedi.



Gençay, daha önce de Özalper Semt Konağı Trikotaj Atölyesi'nde Halepliler için atkı, bere, şal üretimine başlandığını anımsattı.