Halepliler'e Yardımlar Devam Ediyor

AK Parti Bolu İl Başkanlığı tarafından Halep için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu tır dualarla uğurlandı.



AK Parti Bolu İl Başlanlığı bünyesinde bulunan Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından "Halep sahipsiz değildir" sloganıyla yardım kampanyası düzenlendi.



Kadın ve genç partililerin yaptığı çalışma ile toplanan yardım malzemeleri Demokrasi Meydanı'nda bulunan tıra yüklendi.



Yardım tırını uğurlamak için yapılan uğurlama törenine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve partililer katıldı.



Burada konuşan Doğanay, Halep'te zorlu şartlarda yaşayan insanlara yardım ellerini uzattıklarını belirtti.



Doğanay, kış şartlarında yardım bekleyen insanların olduğunu ve kendilerinin de bu duruma duyarsız kalmadıklarını ifade ederek, "Biz de yardım malzemelerini dağıtmak için Halep'e doğru yola çıkıyoruz. Oradaki insanlara ulaşıp ihtiyaç duydukları yardım malzemelerini teslim edeceğiz." dedi.



Yardım tırı, Doğanay'ın konuşmasının ardından dualarla yola çıktı.