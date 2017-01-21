''Halepli kardeşim harçlığım senin''

Büyükşehir Bilgievi ve Akademi Lise öğrencileri harçlıklarından topladıkları paraları Halep'li kardeşlerine gönderdi

Büyükşehir'in duyarlı öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarını Halepli kardeşlerine gönderdi. Yaşanan acıya ortak olan öğrencilerin anlamlı davranış herkesin gönlünde taht kurdu. Öğrencilerin harçlıklarından topladıkları 10 bin 670 TL'lik çek, Kızılay Kocaeli Şubesi'nde teslim edildi.

AKADEMİ LİSE'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Öğrencilerin harçlıkların topladıkları paralar Akademi Lise'de düzenlenen bir törenle Kızılay Kocaeli Şubesi'ne teslim edildi. Akademi Lise'de düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek, Kızılay Kocaeli Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Akademi Lise eğitmenleri ile Akademi Lise ve Bilgievi öğrencileri katıldı.

HALEP ACISI YÜREKLERİ DAĞLADI

Tören öncesinde Halep'teki insanlık dramını gözler önüne seren bir sinevizyon gösterisi gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 dakika süren gösteride, savaş görüntüleri ve Halepli çocukların yaşadığı dramı anlatan metin, izleyenlerin adeta yüreğini dağladı.

KIZILAY KOCAELİ ŞUBE BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Sinevizyon gösterisinin ardından kürsüye gelen Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek, "Bu görüntülerin ardından kelimelerin bittiği noktadayız. Bu zulmü gördükten sonra insanlar niye susar anlamıyoruz. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bu kıymetli harçlıklarınızı paylaştığınız için yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Allaha emanet olun" dedi.

KELİMELER KİFAYETSİZ KALIYOR

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi de konuşmasına, "Halep acısını anlatan bu videoyu izledikten sonra kelimeler kifayetsiz kalıyor" sözleriyle başladı. Bu videonun bir film olmadığını söyleyen Bilgi, "Oradaki kardeşlerimiz bizim izlediğimiz bu 5 dakikalık görüntüleri her an yaşıyor. Geleceğe dair planlar yapamıyor. Biz evlerimizde rahatça yaşarken, onların ekmeği yok" dedi.

DEĞERLERİMİZİ İŞLİYORUZ

"Kadim bir medeniyetin torunlarıyız" diyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Bilgi, ''Kardeşi aç iken, tok olan bizden değildir diyen bir anlayışımız var. Rabbimiz de bize 'İnananlar kardeştir" diyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak gençlik hizmetlerimizi yaparken bu değerleri işliyoruz" şeklinde konuştu.

BÖYLE BİR GENÇLİĞE HİZMET ETMEKTEN GURUR DUYUYORUZ

Bilgi, Akademi Lise ve Bilgievi öğrencilerinin Halep'e kendi harçlıklarından ayırdıkları paralarla yardım yapmak istediklerini hatırlatarak, bunun tamamen Büyükşehir Belediyesi dışında bir organizasyon olduğunu kaydetti. Gençlerin, Halep' e duyarsız kalmadıklarını ifade eden Bilgi, "Bunun miktarı hiç önemli değil. Önemli olan düşünülmüş olması. Biz de bu davranıştan dolayı çok mutlu olduk. Böyle bir gençliğe hizmet etmekten dolayı Büyükşehir Belediyesi olarak gurur duyuyoruz" dedi. Bilgi ayrıca gençleri yetiştiren Akademi Lise ve Bilgievi eğitmenlerine de teşekkür ederek, "Bütün mazlumlar bizden yardım bekliyor. Gençlerimiz de bu davranışıyla bu güveni sarsmadılar. Onları yetiştiren siz değerli hocalarımıza da teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN DUYGUSAL KONUŞMA

Törende Akademi Lise ve Bilgievi öğrencileri de duygularını dile getiren birer konuşma yaptı. Öğrenciler Halep'te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayacaklarını ve her zaman oradaki kardeşlerinin yanında olacakları mesajını tekrarladı. Akademi Lise öğrencileri bu kampanyayı başlatan ve halen Umre'de olan arkadaşları Musa Çetin'i de anarak, teşekkür etti.

BİLGİ, ÇEKİ KIZILAY'A TESLİM ETTİ

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Bilgi, öğrencilerin harçlıklarından toplanan 10 bin 670 TL'lik sembolik çek ile yardım makbuzunu Kocaeli Kızılay Şube Başkanı Cengiz İpek'e teslim etti.

