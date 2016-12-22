Halepli Çocukların Dramını Dünyaya Duyuran Küçük Kız Türkiye'de





Suriye'nin Halep kentinde rejim güçlerinin kuşatması altında kalan siviller imkan buldukça seslerini sosyal medya üzerinden duyurmaya çalıştı. Tıpkı 7 yaşındaki Bana Alabed gibi. Bana, İngilizce öğretmeni olan annesinin yardımıyla Halep'ta yaşanan dramı İngilizce ifadelerle uluslararası kamuoyuyla paylaştı.



Şehrini terk etmek zorunda kalan Halepli küçük kız, sosyal medyayı tüm Suriyeli savaş mağduru çocuklar için bir umut olarak gördüğünü belirtti:



"Okulumun yanındayken babama videomu çekmesini istedim ve bu videoyu Twitter'dan paylaşabilir miyim diye sordum. Sonra da tüm Halepli çocukların hayatta kalmasını umarak paylaştım. Twitter'ı Halepli çocukların seslerini dünyaya duyurmak için kullandık."



Son olarak Halep'in doğu semtlerinin de rejim güçlerinin eline geçmesi üzerine bölgeden tahliye edilen Bana ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığındı.



Bana ve ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlandı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Halepli Gepost: 22 december 2016