Halepli 350 Kilo Ağırlığındaki Genç Kız Şifayı Türkiye'de Bulacak- Istanbul

Halep'teki saldırılardan kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bir yakınıyla gelen 20 yaşında 350 kilogram ağırlığındaki Fadiya Cemil Hamigo, İstanbul'da yapılacak tedavinin ardından sağlığına kavuşacak.



Anadolu Ajansının yayınladığı haberin ardından, İstanbul'daki Çamlıca Erdem Hastanesi yetkililerince tedavisi yapılmak üzere davet edilen Hamigo, tekrar yürüyeceği günlerin hayalini kuruyor.



Aşığı kiloları nedeniyle yürüyemez hale gelen Hamigo'nun tedavisi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Avlanmış tarafından gerçekleştirilecek.



Hamigo'nun sağlık durumuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Op. Dr. Avlanmış, şu an hastanın genel durumunun değerlendirildiğini, obeziteye bağlı veya bağımsız başka bir sorunun olup olmadığının araştırıldığını söyledi.



Avlanmış, Hamigo'yu cerrahi yöntemle obeziteden kurtarmayı planladıklarını belirterek, "Şu andaki hedefimiz ona mide küçültme ameliyatı uygulamak. Bu yaklaşık 15-20 gün sonra olacak. Daha sonra hastanemizde yine bir 15-20 gün yatış süreci olacak. Sonra aralıklarla kontrolleri yapılıp taburcu edilecek. 1-1,5 yıl içinde hastamızın fazla kilolarının yüzde 60-70'ini vereceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Avlanmış, Hamigo'nun taburcu olduktan sonra da beslenme ve sağlık durumuyla ilgili kontrollerin yapılacağını dile getirerek, tüm tedavi masraflarının hastane tarafından karşılandığını hatırlattı.



"Tekrar yürüyeceğim için çok mutluyum"



Fadiya Cemil Hamigo da ailesinin hala Suriye'de olduğunu, hastalığı nedeniyle halası ile Halep'ten ayrılarak Reyhanlı'ya geldiğini anlattı.



Henüz 17 yaşındayken 150 kilo ağırlığına ulaştığını ve ondan sonra yürüyemediğini ifade eden Hamigo, "4 yıldan fazladır yürüyemiyorum. Tedavi sonrasında yeniden yürüyebileceğim için çok mutluyum." dedi.



Hamigo, iyileştikten sonra ailesinin yanına dönmek istediğini söyledi.



Hastane ve doktorların ilgisinden memnun olduğunu belirten Fadiya Cemil Hamigo, kendisine yardımcı olan herkese teşekkür etti.