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Halep'ten Tahliyeler Tamamlandı
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Halep'ten Tahliyeler Tamamlandı
22 Aralık 2016 Perşembe 22:02
Doğu Halep'teki muhalif ve sivillerin bölgeden tahliyesi tamamlandı.
Doğu Halep'teki muhalif ve sivillerin bölgeden tahliyesi tamamlandı.
Kaynak:
Dunya.com
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