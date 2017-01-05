Halep'ten Tahliye Edilenlere Yardım

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması nedeniyle Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib kırsalına gelenlere, Afet ve Acil Durum Başkanlığı Yönetimi (AFAD), Türk Kızılayı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardımlar aralıksız devam ediyor.



Valilikten yapılan açıklamada, Halep'ten tahliyelerin başlamasının ardından bölgeye gıda başta olmak üzere, barınma, sağlık, eğitim, lojistik yardımları yapıldığı belirtildi.



Durumu ağır olan yaralıların Türkiye'ye gelişinin devam ettiği, 408 kişinin Hatay başta olmak üzere farklı kentlerdeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü hatırlatıldı. Türkiye'ye gelen 237'si yaralı 320'si refakatçi toplam 557 kişiye de psikososyal destek hizmeti verildiği bildirildi.



Tahliyelerin başladığı günden bu yana İdlib kırsalı ve çevre köylerine gelen ailelere AFAD ve Türk Kızılayı tarafından içerisinde yatak, çadır, gıda kolisi, battaniye, sağlık malzemesinin yer aldığı toplam bin 218 tırlık yardım yapıldığı, ayrıca İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla da bin 93 tırlık yardımın ulaştırıldığı aktarıldı.



Bölgede, 650 dönümlük geçici barınma alanında 250 dönüm temizleme çalışmasının tamamlandığı, zemin iyileştirme çalışmasının başladığı ve şu ana kadar 12 dönümlük alanın iyileştirildiği dile getirildi.



Açıklamada, İdlib Kemmune'de AFAD, Türk Kızılayı ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından 200 çadır kurulduğu kaydedildi.