Tokat'ın Turhal ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları ve Türkiye Kızılay Derneği Turhal Şubesi tarafından Halep'ten tahliye edilenlere yardım kampanyası başlatıldı.



Başlatılan yardım kampanyası kapsamında Abdullah Gül Parkı yanında stant açıldı. Stantta kuru gıda, giysi ve maddi yardımlar kabul ediliyor.



AK Parti Üniversiteler Başkanı Abdurrahman Kav, Halep'te yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.



Kızılay iş birliğinde Halep'ten tahliye edilenlere yardım kampanyası başlattıklarını anlatan Kav, "Ne acıdır ki islam dünyası kan gölüne dönmeye devam ediyor. Halep'te yaşananlar bir şehrin değil insanlığımızın çöküşüdür. Biz de Turhal AK Gençlik ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Kampüsü Öğrenci Konseyi olarak Halep'ten tahliye edilenlere yardım toplamak için burada standımızı açmış bulunuyoruz. Standımızda kuru gıda, giysi, battaniye gibi yardımlar topluyoruz. Aynı zamanda kumbaramızda maddi yardımlar da toplanıyor." diye konuştu.



Düzenlenen yardım kampanyasının bir hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.