Halep'ten Tahliye Edilen Sivillere Yardım

Cansuyu Yardımlaşma Derneğince, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilen sivillere 12 tır yardım malzemesi gönderildi.



Cansuyu Hatay İl Temsilcisi Abdulhadi Bük, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneklerinin Suriye'de yaşanan olaylara sessiz kalmadığını belirtti.



Bük, Suriye'de insanlık suçu işleyenlere karşı dünya sessiz kalırken, derneklerinin Suriyelilerin yanında olmaya devam ettiğini kaydetti.



Cansuyu Yardımlaşma Derneğinin bugüne kadar yaptıkları yardımlarda tarafsız davrandığını ifade eden Abdulhadi Bük, şöyle devam etti:



"Halep'ten İdlib'e göç eden insanlar bu karda kışta çok zor şartlarda yaşıyorlar. Biz sıcak evimizde yatarken onlar ağaçların altında derme çatma çadırların içerisinde kalma mecburiyetindeler.İnsanlık utansın. Derneğimiz bugüne kadar Suriyeli kardeşlerimize 4 bin tona yakın insani yardım gönderdi. Türkiye'de seferber olan derneğimiz, içerisinde çeşitli gıda malzemesinin yanı sıra ayakkabı ve giysinin bulunduğu 12 tırı gönderdi. Bu yardımlarımız devam edecektir. Biz Suriyelilerle kardeşiz. Bugüne kadar onlarla beraberdik, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz"



Toplanan yardımları taşıyan 12 tır, Antakya'dan Cilvegözü Sınır Kapısı'na doğru yola çıktı.