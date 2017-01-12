Halep'ten Tahliye Edilen Siviller Için Yardım

Çankırı ve Samsun'da, Halep'ten tahliye edilen siviller için toplanan yardım malzemelerini taşıyan tırlar, bölgeye uğurlandı.



Çankırı Belediyesince "Zamanın ensarı sen ol" sloganıyla başlatılan kampanyada temin edilen yardımların Haleplilere gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.



Belediye Başkanı İrfan Dinç, hizmet binaları önünde düzenlenen törende, Çankırılıların Halep'te zulüm gören vatandaşların acılarına ortak olduğunu söyledi.



Engellilerin Halepli çocuklar için boyadıkları ahşap oyuncakları bugün gönderdiklerini belirten Dinç, şunları kaydetti:



"Yardımlar, belediye hanım lokalleri, Beyaz Masa, Hayrat Vakfının katkılarıyla toplandı. Ülkelerin bir resmi, bir de stratejik sınırları vardır. Halep bizim stratejik sınırlarımızın içinde gönül coğrafyamızın bir parçasıdır. Bugün küresel emperyalist güçler, gözü dönmüş şekilde özellikle Türk-İslam coğrafyasını kan, gözyaşı ve zulüm coğrafyasına dönüştürmüştür. Bu kanın, zulmün bir an evvel dinmesi için Rabb'imize dua ediyoruz."



Dua edilmesinin ardından gıda, giysi ve yaşam malzemeleri bulunan tır ile kamyon, bölgeye uğurlandı.