Halep'ten Sivillerin Tahliyesi

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasındaki ağır yaralı 220 sivil Hatay'a getirildi.



Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkarıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan, durumları ağır olanların Türkiye'ye sevki sürüyor.



Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen 112 Acil Servis ambulanslarına alınarak hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 220'ye ulaştı.



Türkiye'ye getirilen yaralıların 93'ü ise çocuk olduğu, 31'inin ise taburcu edildiği belirtildi.