Halep'ten Hatay'a Getirilen Yaralı Sayısı 214'e Ulaştı

Halep'in doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ağır yaralı 214 kişinin Hatay başta olmak üzere bölgedeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.



Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki İdlib kentine getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Türkiye'ye sevkleri sürüyor. Tahliyelerin başlamasının ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslara alınarak Hatay'daki hastanelere kaldırılan yaralı sayısı 214'ye çıktı.



BYEGM'den alınan bilgilere göre, 214 yaralıdan 87 tanesi Hatay dışındaki hastanelere gönderildiği belirtildi. 214 yaralıdan 21'inin hayatını kaybettiği, 87'sinin il dışına sevk edildiği, 31 kişinin de taburcu edildiği bildirildi. Yaralılardan 91'inin çocuk olduğu ifade edildi



Halep'in batısında oluşturulan güvenli bölgeye çıkartıldıktan sonra İdlib'e getirilen yaralılardan durumları ağır olanların Hatay'a sevkinin devam etmesi bekleniyor. - HATAY