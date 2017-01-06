Halep'ten Getirilen Yaralılardan 62'si Hayatını Kaybetti

Suriye'nin Halep kentinin doğusundan tahliye edilenler arasında bulunan ve Hatay'a getirilen yaralılardan 62'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekletilen ambulanslara alınan ve Hatay'a getirilen yaralı sayısı 423'e ulaştı, yaralılardan 124'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan 62'sinin hayatını kaybettiği, 152'sinin başka illerdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği, 90 kişinin ise tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği belirtildi. - HATAY