Tenisçi Simona Halep, Avustralya Açık'ta İlk Turda Elendi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, Shelby Rogers'ın 2-0 yendiği tek kadınların 4 numaralı seribaşı Simona Halep, ilk turda elendi.

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, 4 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile dünya 52 numarası ABD'li Shelby Rogers karşılaştı. Sahadan 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Rogers, rakibini turnuvanın dışına itti.

HAGI'NİN MANEVİ KIZI

Halep, Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin manevi kızı olarak biliniyor. Efsane futbolcu, daha önce yüklü miktarda yardım yaptığı haberlerini yalanlasa da "Küçüklüğünden beri çok çalışıyor ve elde ettiği başarılar tamamen onun. Simona'yla gurur duyuyorum" demişti.