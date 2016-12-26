Halep'ten Ayrılan Muhalifler, Fırat Kalkanı Operasyonu'na Katılacak!

Türkiye'nin talebi üzerine Esad rejimi ve Rusya, İdlib'e yönelik büyük bir bombardıman yapmayı kesti.

MUHALİF GRUPLAR AİLELERİYLE BİRLİKTE TÜRKİYE'YE GEÇMEYE BAŞLIYOR

Türk yetkililer, son tahliyelerin de 22 Aralık günü tamamlanmasıyla birlikte İdlib'deki muhalif savaşçıların ve ailelerin isimlerini aldı. Nusra Cephesi dışında kalan muhalif gruplar burada ayrıştırılarak aileleriyle birlikte yarından itibaren Türkiye'ye geçmeye başlıyor.

MUHALİFLER FIRAT KALKANI OPERASYONU'NA DAHİL OLACAK

Aileler Türkiye'deki barınma merkezlerine yerleştirilirken, muhalifler Cerablus ve Çobanbey üzerinden Fırat Kalkanı Operasyonu'na dâhil olacak.

TÜRKİYE'YLE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA BAŞLADILAR

El Bâb'da acil ihtiyaç olması sebebiyle bu muhaliflerin birkaç gün içinde Suriye'ye geçerek operasyona katılması planlanıyor. Halep'ten tahliye edilen bazı komutanlar Türkiye'de koordinasyon için çalışmaya başladı.

EL BAB'DA YAKLAŞIK 2 BİN ÖSO MENSUBU SAVAŞIYOR

Nureddin Zengi birlikleriyle Türkmen Mehmed Fatih, muntasır Billah ve Sultan Murad Tugayları'na mensup bu muhaliflerin sayısının 300'ün üzerinde olması bekleniyor. El Bâb'da savaşan yaklaşık iki bin kişilik Özgür Suriye Ordusu mensubunun çoğunluğu da bu tugaylara dâhil olan ve farklı bölgelerden gelen muhaliflerden oluşuyor.