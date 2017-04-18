Halep'teki Terör Saldırısı Batının Yanlış Yaklaşımından Oldu"

– Rusya Dışişleri Bakanlığı, uluslararası birliklere, 130'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği İdlib'teki otobüs konvoyuna yapılan saldırıya gerekli tepkinin gösterilmesi çağrısında bulundu.



Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Otobüs konvoyuna yapılan bu hain saldırıyı kınıyoruz. Bu suçun tüm uluslararası birliklerden gerekli tepkiyi görmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hiç şüphesiz ki, bu olay batının Suriye'de uluslararası terörle mücadeleye yanlış yaklaşımı yüzünden mümkün hale geldi" denildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 7 Nisan'daki saldırısının ardından teröristlerin güç kazandıklarını ve yaptıklarının cezasız kaldığından emin olduklarını belirtti. - Moskova