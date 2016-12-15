Halep'te Son Durum Ne? Halep'te Savaş Bitti mi?

Halep'te son durumun ne olduğu merak ediliyor. Halep'te Şii milisler, kuşatma bölgesinden tahliye edilmek üzere bekleyen sivillerin bulunduğu konvoya ateş açtı. Saldırıda 1 sivil can verdi, 4 kişi yaralandı. Konvoy geri döndü. Halep'te İran komutasındaki Şii milisler, kuşatma bölgesinden tahliye edilmek üzere bekleyen sivillerin bulunduğu konvoya ateş açtı. Keskin nişancıların saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Konvoy, saldırılar nedeniyle geri döndü.Suriye'nin Halep kentinde önceki gece ilan edilen ancak ertesi gün bozulan ateşkes bu sabaha karşı tekrar sağlandı. Ateşkesin ardından ilk tahliyeler de saat 09.00'dan sonra başladı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ilk yaralı grubun otobüslerle tahliye edilmeye başlandığını açıkladı.

KESKİN NİŞANCILAR SİVİLLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

Halep'te son durumun ne olduğu ile ilgili tüm bilgiler haberimizde. Halep'teki AA muhabirinin bildirdiğine göre, kuşatma bölgesinden tahliye edilmek üzere otobüslere bindirilen sivillerin bulunduğu araç konvoyu, Ramuse semtine hareket edip rejim güçlerinin kontrol noktasına yaklaşarak beklemeye başladı. Bu sırada İran komutasındaki Şii milislerin cephe hatlarından keskin nişancılar, sivillerin üzerine ateş açtı. Saldırıda, 1 sivil öldü, 4'ü yaralandı. Halep'ten tahliye edilen ilk konvoyda bulunan Rami Ziyen, NTV canlı yayınına bağlanarak bölgede yaşananları aktardı. Ziyen de konvoya ateş açıldığını ve yaralılar olduğunu söyledi.

KONVOY GERİ DÖNDÜ

Konvoy, İran komutasındaki milislerin saldırması üzerine geri döndü.

HALEP'TE HASTALARI TAŞIYAN KONVOYDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Halep'ten hastaları taşıyan ilk konvoydan görüntüler geldi. Hastaların ambulanslarla taşındığı görüldü. Suriye'nin Halep kentinde önceki gece ilan edilen ancak ertesi gün bozulan ateşkes bu sabaha karşı tekrar sağlandı. Suriyeli aktivistler, hastaları taşıyan ilk konvoyun Halep'in doğusundan kentin batısına hareket ettiğini bildirdi.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Hastaları taşıyan konvoydan ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde hastaların ambulanslarla taşındığı görüldü.

YENİ ATEŞKES 03.30'DA DEVREYE GİRDİ

Reuters'a bilgi veren bir muhalif yetkili, yeni ateşkesin TSİ 03.30'da devreye girdiğini açıkladı. Anlaşmanın sağlanmasının ardından Suriyeli bir yetkili, "Doğu Halep'teki silahlı kişilerin tahliyesini düzenleyecek operasyon başladı." dedi.

HASTALARI TAŞIYAN İLK KONVOY YOLA ÇIKTI

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü de, hastaları taşıyan ilk konvoyun Halep'in kuşatma altındaki doğu mahallelerinden kentin batısına hareket ettiğini bildirdi.

RUSYA GARANTİ VERDİ

Rusya ise tahliyelerin Halep'ten İdlib'e yapılacağını bildirdi. Konvoyda 20 otobüs 10 ambulans bulunuyor. Öte yandan Rusya, muhaliflerin de güvenli bir şekilde Halep'ten ayrılacağının garantisini verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile Rus askerlerin de konvoya eşlik edeceği belirtildi.

ATEŞKESİ İRAN ENGELLEMİŞTİ

Doğu Halep'teki muhalif kaynakların Al Jazeera'ye verdiği bilgiye göre Rusya ile Türkiye'nin üzerine mutabakata vardığı ateşkes şartlarını İran kabul etmedi. Bu sebeple İran'a bağlı Şii milisler dünkü tahliyelere engel oldu. İlk etapta belirlenen ve sayıları birkaç yüzü bulan yaralıların tahliyesi bile bu sebeple gerçekleşmedi. Bölgedeki muhalif bir komutan dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın İran'la ateşkesi sağlamak için görüşmeleri sürdürdüğünü, bu esnada Şii milislerin hâkim olduğu bölgelerden havan topu atıldığı bilgisini vermişti. Al Jazeera'ye bilgi veren bir muhalif komutan saldırıların özellikle İran destekli Şii milislerin bulunduğu bölgeden geldiğini söylemişti.

İRAN'DAN YENİ ŞARTLAR

Reuters ise adını vermediği bir BM yetkilisi ve muhalif kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın ateşkes için yeni şartlar öne sürdüğünü belirtti. Buna göre İran, İdlib'de muhaliflerin kuşatması altındaki Fua ve Kefreyya'da bulunan sivillerin, Halep'teki sivillerle eş zamanlı olarak tahliye edilmesini istedi. Fua ve Kefreyya, İdlib'in kırsalında muhaliflerin kuşatması altındaki iki Şii kasabası. İran daha önce Şam'ın kırsalında Hizbullah tarafından kuşatılan muhaliflerin denetimindeki Madaya ve Zebadani bölgelerine yardımın ulaşmasına izin verme karşılığında Fua ve Kefreyya'ya da aynı miktarda yardım girmesini istemişti.

HALEP'TEN GÖÇ BEKLENİYOR

Hatay Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı, Halep'ten beklenen göç ya da yaralıların getirilecek olmasıyla ikinci bir emre kadar TIR çıkışlarına kapatıldı. Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı, Suriye'nin Halep kentinden beklenen göç ya da yaralıların getirilecek olması nedeniyle ikinci bir emre kadar TIR çıkışlarına kapatıldı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, sınırının karşısında bulunan ÖSO'nun kontrolündeki Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı'nda güvenlik önlemlerinin arttırılması çalışması nedeniyle bu sabahtan itibaren ikinci bir emre kadar TIR çıkışlarına izin verilmedi. Suriye'den, hasta, yaralı ve tüccarlar ile aile birleşimi kapsamındaki gelenlerin ise giriş işlemleri yapılıyor.

TÜRKİYE'YE DOĞRU HIZLA TAHLİYELERİ BEKLENİYOR

Halep'te ateşkesin tam olarak sağlanabilmesi halinde günlerdir aç-susuz bekledikleri haberleri gelen ailelerin İdlip üzerinden Türkiye'ye doğru hızla tahliyeleri bekleniyor. Ancak Türk yetkililer, Halep'ten gelenlerin öncelikle Suriye tarafında bir çadırkentte barındırılması ve bu kampın kuruluşu ile günlük iaşesinin Türkiye tarafından karşılanabileceğini açıklamıştı. Bu hazırlıklar kapsamında Kızılay ve İçişleri Bakanlığı'ndan yetkililer Hatay'da bulunuyor.

İBRAHİM KALIN: BÜTÜN TEDBİRLERİMİZİ ALDIK KARDEŞLERİMİZİ BEKLİYORUZ

Halep'te gerçekleşmesi planlanan tahliyelerle ilgili konuşan İbrahim Kalın "İdlib'de ve Türkiye tarafında bütün tedbirlerimizi aldık. Kardeşlerimizi bekliyoruz." dedi. Ateşkesin gece saatlerinden itibaren yeniden uygulandığı Halep'te tahliyeler resmen başladı. Hastaları taşıyan ilk konvoy kentin batısına doğru hareket etti. Konuyla ilgili Türkiye'den ilk açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın "Kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi. Ankara'nın açıklamasının ardından Halep'te kötü bir gelişme yaşandı. Şii milisler, sivilleri taşıyan konvoya ateş açınca konvoy geri dönmek zorunda kaldı.

"KARDEŞLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Halep'te gerçekleşen tahliyelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kalın, "Doğu Halep'ten tahliyeler başlıyor. İdlib'de ve Türkiye tarafında bütün tedbirlerimizi aldık. Kardeşlerimizi bekliyoruz." dedi.

İLK KONVOY YOLA ÇIKTI

İnsanlık dramının yaşandığı Halep'ten aylar sonra iyi bir haber geldi. Suriye'nin Halep kentinde önceki gece ilan edilen ancak ertesi gün bozulan ateşkes bu sabaha karşı tekrar sağlandı. Suriyeli aktivistler, hastaları taşıyan ilk konvoyun Halep'in doğusundan kentin batısına hareket ettiğini bildirdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda Halep'teki gelişmeleri konuştu. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün (15 Aralık) İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Karşı tarafın talebiyle gerçekleşen görüşmede Halep'teki gelişmeler ele alındı.

Şİİ MİLİSLER ATEŞKESİ BOZMUŞTU

Hatırlanacağı üzere dün gerçekleşen ateşkesi rejim askerleri ve Şii milisler bozmuştu. Olayın ardından gece saatlerinde iknci kez ateşkes anlaşmasına varılmıştı.

ÇAVUŞOĞLU: İRAN'IN DESTEKLEDİĞİ GRUPLAR VAR

Öte yandan katıldığı özel bir kanalda soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la, bugün İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le iki kere telefonda görüştüğünü belirtti. Çavuşoğlu, Halep'teki ateşkesin ihlal edilmesinde İran'ın bir etkisinin olup olmadığı yönündeki soruya, "İran'ın desteklediği gruplar var arazide, İran'ın kendi özel kuvvetleri var rejim muhafızları dediğimiz, bir de rejim var. Tabi araziden değişik taciz ateşleri geliyor. Bunları doğrudan hangi grupların yaptığının da tespit edilmesi gerekiyor. Ama öyle görülüyor ki rejim ve destekçileri." yanıtını verdi.

"GALİBA HER ŞEY BİTTİ" DEMİŞLERDİ

Diğer taraftan dün Suriye'nin Halep kentinde rejim güçleri ve Şii milislerin ateşkesi bozmasının ardından konuşan Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü Direktörü "Galiba her şey bitti." demişti.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE..."

Esad rejimini destekleyen Lübnanlı Şii Hizbullah örgütünün medya birimi de bu sabah yaptığı açıklamada, bozulan ateşkesin gece süren temaslar sayesinde devreye girdiğini ve Halep'ten tahliyelerin "saatler içinde" başlayacağını duyurmuştu. Açıklamada, "Müzakerelere katılan taraflar arasında yoğun temaslar sonunda silahlı savaşçıların birkaç saat içinde (Halep'in) doğu mahallelerinden çıkmaları için ateşkesin yeniden devreye girmesi sağlanmıştır." denilmişti.

TÜRKİYE DEVREYE GİRMİŞTİ

Türkiye'nin arabuluculuğunda önceki gün saat 19.00 sularında, Rusya öncülüğündeki rejim güçleri ile Doğu Halep'teki silahlı muhalif gruplar arasında ateşkes sağlanmıştı. Mutabakatla, sivillerin ve silahlı muhaliflerin Doğu Halep'ten güvenli biçimde tahliye edilmeleri, Halep'in güneybatısında yer alan muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline nakledilmeleri öngörülmüştü. Ancak İran komutasındaki Şii milisler ve rejim ordusu, bölgeden ilk etapta çıkarılmak istenen yaralılara izin vermeyerek, sabah saatlerinde ateşkes ihlallerine başlamıştı.

"SON SALDIRILAR SAVAŞ SUÇU OLABİLİR"

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, Suriye'nin doğu Halep bölgesinde ateşkesi ihlal eden rejim güçleri ve destekçilerinin büyük bir ihtimalle savaş suçu işlediğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, "Ateşkesin bozulmasının nedenleri tartışılırken Suriye hükümetine bağlı güçler ve onların müttefiklerinin küçük bir alana sıkışmış sivillere yönelik çok daha şiddetli bir bombardıman başlatması neredeyse kesin bir şekilde uluslararası hukukun ihlalidir ve büyük bir ihtimalle de savaş suçu oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.









