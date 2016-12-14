Halep'te Son Durum Ne? Halep'te Ne Olacak?

Halep'te son durumun ne olduğu merak ediliyor. Halep'i terk edenler için 80 bin kişilik çadır kent kurulacağı bildirildi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Halep'ten kaçanlar için 80 bin kişilik bir çadır kent kurulacağını duyurdu. Suriye'nin Halep kentinde ateşkes için devreye giren Türkiye, kenti terk etmek zorunda kalan kişiler için de hazırlık yapıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yeni bir çadır kent kurulacağını açıkladı. Şimşek Twitter hesabından İngilizce yaptığı açıklamada, Türkiye'yi 'dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke' olarak niteledi; Halep'ten kaçanlar için 80 bin kişilik bir çadır kent kurulacağını duyurdu. Şimşek daha fazla ayrıntı vermedi.

ÜNLÜLER SOSYAL MEDYADA HAYKIRDI

Halep'te sivillerin hayatını kaybetmesinin ardından ünlüler sosyal medyadan birçok paylaşım yaptı. Halep'te 82 sivilin hayatını kaybetmesi ve çok sayıda insanın enkazlar altında mahsur kalmasının ardından ünlüler tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Birleşmiş Milletler (BM), Halep'in doğusuna geçen Esad askerlerinin evlere girerek sivilleri katlettiğini, pazartesi günü 11'i kadın 13'ü çocuk en az 82 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Savaşın ortasında kalan kadın ve çocukların fotoğrafları sosyal medyada yayılınca ünlüler bu katliama sessiz kalmadı. "#Haleptekatliamvar" "#Halepölüyor" "#Çocuklarölüyor" etiketi kullanan ünlüler tepkilerini dile getiriyor. Dünyanın bu görüntülere tanık olması için Halep'in İngilizcedeki karşılığı "Aleppo" etiketi de tercih ediliyor.

HALEP'TE AĞIR YARALILARIN TAHLİYESİ BAŞLADI

Halep'te varılan ateşkesin ardından kentteki ağır yaralı ve hastalar İdlib'e gönderilmeye başlandı. İdlib ve çevresindeki hastanelerde hazırlıklar tamamlandı. Cilvegözü Sınır Kapısı'nda da ambulanslar hazır tutuluyor. Suriye'nin Halep kentinde varılan mutabakat gereği ağır yaralıların ve hastaların İdlib bölgesine nakli başladı. Hastalar, Halep içerisinden yola çıktı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

İdlib ve çevresinde bulunan hastaneler de sayıları 400'den fazla olan yaralılar konusunda hazırlıklarını tamamladı.

AMBULANSLAR SINIR KAPISINDA

Ağır yaralı ve Suriye'de tedavi şansı olmayan yaralıların Türkiye'ye geçmesi için ise Cilvegözü Sınır Kapısı'nda ambulanslar hazır tutuluyor.

BAZI KONTROL NOKTALARINDA SIKINTILAR OLDU

Hasta sevki ile ilgili olarak rejim ve Şii milislere ait bazı kontrol noktalarında sıkıntılar olduğu da gelen bilgiler arasında. Halep'te varılan ateşkes sonrası önce yaralıların daha sonra da sivillerin kentten tahliye edileceği belirtilmişti.

HALEP'İN DOĞUSUNDA ATEŞKES SAĞLANDI

Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki silahlı muhalif gruplar ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında ateşkes sağlandı. Suriye'nin Halep kentinin doğusundaki silahlı muhalif gruplar ile Rusya öncülüğündeki rejim güçleri arasında ateşkes sağlandı. Ateşkesle ilk etapta kuşatmadaki sivillerin güvenli şekilde tahliyesi öngörülüyor. AA'nın Halep'in doğusundaki silahlı muhalif gruplardan aldığı bilgiye göre, Rusya ile öğleden sonra başlayan ve 19.00 sularında sonuçlanan görüşmelerde, kuşatma altındaki bölgede bulunanların güvenli şekilde tahliye edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Mutabakata göre, ilk etapta bölgede sıkışan sivillerin Halep'in batısına çıkarılmasına öncelik verilecek. Bu amaçla bölgeye sivilleri taşıyacak otobüsler gönderildi. Taraflar arasındaki uzlaşma, ikinci etapta, kent merkezinin doğusundaki silahlı muhaliflerin de güvenli şekilde tahliyelerini öngörüyor. Muhalif grupların büyük bölümünün kentten ayrılmayı kabul ettiği öğrenildi.

TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ, ATEŞKES SAĞLANDI

Halep'te Şam yönetiminin dört yıl sonra kontrolü sağlaması sonrası Türkiye devreye girmiş ve Rusya'yla yapılan anlaşmayla ateşkes sağlanmıştı.









