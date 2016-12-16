Halep'te Son Durum! Halep'te Neler Oluyor?

Halep'te son durum ne? Halep'te neler oluyor sorusunun cevabı haberimizde. Halep'le ilgili bölgeden gelen son dakika haberini Rusya duyurdu. Binlerce insanın dün sağ salim çıktığı kentten bugün de tahliyeler devam etmesi beklenirken Moskova yönetimi, operasyonun sürdüğünü açıkladı ve 6 bin kişinin son 24 saatte kentten çıkarıldığını söyledi. Rusya'nın açıklamasının ardından Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu Twiter'a "Şu ana kadar Doğu Halep'ten yola çıkan 5 konvoyla birlikte 7000'in üzerinde sivili tahliye etmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." diye yazdı.

BİR AÇIKLAMA DA İBRAHİM KALIN'DAN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu sabah itibarıyla 7 bin 500 kişi Doğu Halep'ten İdlib'e geçiş yaptı. Tahliye süreci devam ediyor. Barınak, gıda, ilaç ve diğer tedbirler alındı" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Halep'te dün başlayan tahliyelerle ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu sabah itibarıyla 7 bin 500 kişi Doğu Halep'ten İdlib'e geçiş yaptı. Tahliye süreci devam ediyor. Barınak, gıda, ilaç ve diğer tedbirler alındı" ifadelerini kullandı.

TAHLİYE BUGÜN DE DEVAM EDİYOR

Reuters'ın haberine göre Halep'in doğusunda devam eden tahliye çalışmalarında son 24 saatte 6 bin 400'ün üzerinde kişi tahliye edilirken, bunların 3 binden fazlası muhaliflerden oluşuyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın RIA haber ajansında yer alan açıklamalarına göre, tahliye işlemleri bugün de devam ediyor.

BM: 50 BİN KİŞİ BEKLİYOR

Tahliyelerin bugün de devam etmesi bekleniyor. Birleşmiş Milletler halen bölgede yaklaşık 50 bin kişinin beklediğini bildirdi.

TAHLİYELER DÜN BAŞLADI

Doğu Halep'te Türkiye ile Rusya'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes altında muhalifler, aileleri ve bağlantılı sivillerin İdlib'e tahliyesi anlaşması hayata geçti. Önceki günkü şiddetli çatışmalar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesini takiben dün tahliye gerçekleşti. İnsanların bindirildiği onlarca otobüs ve ambulansın bölgeden ayrılma görüntüleri, Rus insansız hava araçları aracılığıyla internette canlı yayımlandı.

BİNLERCE SİVİL ÇIKIŞ YAPTI

İlk olarak yaralılar va hastalar, ardından aktivistler ve gazeteciler, son olarak militanlar tahliye edildi. İlk olarak ambulanslarla 200-250 yaralı götürüldü. Ardından 21 km'lik güvenli koridordan 4-5 bin militan ve onlarla bağlantılı binlerce sivilin çıktığı sanılıyor. Militanlara ait 100'ü aşkın aracın da kullanıldığı ve Nusra'nın kendi araçlarıyla çıkış yaptığı belirtildi.

ESAD: BU BİR DÖNÜM NOKTASI

Rusya Genelkurmayı, tüm militanların kontrol ettikleri mahallelerden çıkarıldığını duyurdu. Ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, cep telefonuyla kaydedilmiş bir videoyu sosyal medya hesabından yayımlayarak halkını tebrik etti. "Halep'in kurtarılmasıyla tarih yazıldığını ve tebrik sözünün az kaldığını" dile getiren Esad, "Bunun bir dönüm noktası olduğunu, artık Halep'in kurtarılmasından önce ve sonra diye konuşulacağını" belirtti.

İRAN İSTEKLERİNİ KABUL ETTİRDİ

Anlaşmanın uygulanmasını, Doğu Halep'in kurtarılmasını "kendi zaferi" gibi kutlayan İran'ın şartının yerine gelmesi sağladı: İdlib'de muhaliflerin kuşatması altındaki Şii kasabaları Fua ve Kefreyya'dan eşzamanlı olarak 1200 hasta ve yaralı tahliye edildi. İranlı milis esirlerin teslimi şartının yerine gelip gelmediği meçhul.

YOĞUN TELEFON DİPLOMASİSİ

Times gazetesi, anlaşmayı Moskova ile Ankara'nın yaptığını, Şam ile Tahran'ın sonradan bilgilendirilmeye kızdığını yazdı. Dışişleri sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önceki günden beri İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile dört kez görüştüğünü aktarıp "İran'ın istekleri varsa (Halep'ten) ayrı tutmak gerekir" dedi.

80 BİN KİŞİLİK KAMP KURULUYOR

Türkiye, Halep'ten yeni çıkan muhalifler ve sivilleri barındırmak için kamplar hazırlıyor. Türk Kızılayı, AFAD ve İHH'nin İdlib'de 80 bin kişilik kamp kuracağı savunuldu. İdlib üzerinden Türkiye'ye geçişten de söz ediliyor. Dün yaklaşık 90 ağır yaralı Hatay'a getirildi. Önemli soru işaretleri arasında, Halep'ten çıkan savaşçılarla, yakınlarının ne yapacağı da var. Daha önce Al Jazeera, savaşçıların bir kısmının Ankara'nın Fırat Kalkanı operasyonuna katılacağını iddia etmişti.

ERDOĞAN OBAMA İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından ABD Başkanı Barack Obama ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşerek Halep sorununu dile getirdiğini açıkladı. Erdoğan, Merkel ile görüşmesi hakkında "Neler yapabileceğimizi konuştuk. İnsani yardıma hazırız dediler, umarım bu yardım da gelir" ifadelerini kullandı. Obama görüşmesi ile ilgili olarak da, "Suriye ve Irak'taki gelişmeleri ele aldık. Bölgede sadece Suriye yok, Irak da var. Özellikle Telafer ve Sincar'da istenmeyen bir durum olması durumunda buranın ne denli önemli olduğu konusunu hatırlattım. Bize nasıl yardımcı olacaklarını ilettim" dedi.

"1150 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ"

Erdoğan, 1150 sivil ve yaralının İdlib'e tahliye edildiğini söyledi. Alternatif hazırlıkların yapıldığını açıklayan Erdoğan, kadın, çocuk ve yaşlıların bir kısmını Türkiye'ye almaya karar verdiklerini belirtti. Erdoğan "Batılı ülkelerin 1 kişi gelse almam dediği ortamda bin kişi de gelse almakta kararlıyız. Konteyner kentlerimizi yoğunlaştıracağız" diye konuştu.

TAHLİYE OTOBÜSÜNDEKİ KONVOYLARDA DİKKAT ÇEKEN YAZI

Halep'ten tahliyeler dün başladı. Halep'te Suriye ordusunun kuşatması altındaki silahlı muhalif grupların ve sivillerin tahliyesinde dün büyük engeller yaşandı. Sivilleri tahliye etmeye çalışan ambulanslara keskin nişancılar tarafından ateş açıldı. Türk Kızılayı'na göre dört sivil öldü. Birkaç saatlik aradan sonra yeniden yola çıkan ilk konvoy, doğu Halep'ten ayrılmayı başardı.

"YAKLAŞIK 3 BİN SİVİL VE 40'DAN FAZLA YARALI ÇIKARILDI"

Tahliye işlemiyle kentin kuşatma altındaki doğu mahallelerindeki binlerce kişi şehirden dışarı çıkarıldı. Otobüs ve ambulanslardan oluşan üç konvoyla Halep'in doğusundan tahliye edilen kişiler arasında; siviller, muhalif savaşçılar ve aileleri bulunuyordu.Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yapılan son açıklamada, "Yaklaşık 3 bin sivil ve 40'dan fazla yaralı dışarı çıkarıldı" denildi. Açıklamada, tahliye işlemlerinin günlerce sürebileceği belirtildi.

"BİR GÜN GERİ DÖNECEĞİZ"

AFP'nin geçtiği fotoğraflarda tahliye konvoyundakilerin otobüsün camına "Bir gün geri döneceğiz" yazdığı görüldü. Terk edilen evlerin duvarlarına da benzer yazılar yazılmış.

"HALEP'İN DOĞUSUNDA HALA 50 BİN KİŞİ VAR"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Halep'in doğusunda hâlâ 50 bin kişinin olduğunu söyledi. Bunların 40 binin Suriye ordusunun denetimindeki bölgeye geçmesini beklediklerini belirten De Mistura, kalan 10 bin kişinin silahlı muhalifler ve aileleri olduğunu kaydetti.

ERDOĞAN VE PUTİN ANLAŞTI

Japonya ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de süren iç savaş ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış görüşmelerine devam edeceğini açıkladı. İki liderin barış görüşmeleri için Astana'da buluşacakları belirtildi.

"ERDOĞAN'LA ANLAŞTIK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye barış görüşmelerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılmasını teklif etme konusunda anlaştıklarını söyledi. Astana'daki görüşmelerin, İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler aracılığında yapılan müzakerelere ek olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

"TÜRKİYE GEREKEN YARDIMI YAPACAK"

Putin, Türiye'nin militanların Halep'ten çıkarılması için gereken tüm yardımı göstereceğine söz verdiğini belirtti. Rus Lider, "Suriye'de bir sonrası aşama ülke çapında ateşkes" dedi. Putin, "Silahlı muhalefetle Türkiye'nin arabuluculuğunda etkin şekilde görüşüyoruz" ifadesini kullandı.









