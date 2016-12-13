Halep'te Son Durum! Halep'te Neler Oluyor?

Halep'te son durumun ne olduğu merak ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM), Halep'in doğusuna geçen Esad askerlerinin evlere girerek sivilleri katlettiğini, dün 11'i kadın 13'ü çocuk en az 82 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sözcü Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, Halep'in doğusunda hala binlerce sivilin olduğunu vurgulayarak dün rejim güçlerinin ve destekçilerinin bölgeyi ağır bombardımana tuttuğuna dikkat çekti. Hükümet yanlıların birçok sivili tutukladığına ilişkin haberler aldıklarını aktaran Colville, "Ayrıca, Esad rejimine bağlı güçlerin sivillerin evlerine girdiklerine ve kadınlarla çocukları da öldürdüklerine dair bilgiler edindik. Bize gelen bilgiye göre, Esed rejimine bağlı güçler 11'i kadın 13'ü çocuk en az 82'i kişiyi öldürdü." dedi.

"KAYIP SİVİLLERİN AKIBETİ BİLİNMİYOR"

Colville, Esed'e bağlı güçlerin sivilleri öldürdüğünü gece öğrendiklerini, bununla beraber katliamın yapıldığı yere dair herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını kaydetti. AA muhabirinin sorusu üzerine Colville, Halep'in doğusundan rejim kontrolündeki batıya geçen yaşları 30 ila 50 arasında değişen ve kaybolduğu iddia edilen yüzlerce sivil erkeğin akibeti hakkında da henüz net bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke de Halep'in doğusunda binlerce sivilin bulunduğunu fakat bölgeye doğrudan erişimleri olmadığı için rakam konusunda bir tahmin de bulunamayacağını söyledi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN HALEP AÇIKLAMASI

Reuters haber ajansı, "Türkiye, Rusya, İran ve AB "Halep" için yarın olağanüstü toplanıyor. Görüşmelere MİT ve Dışişleri yetkilileri de katılacak." şeklinde bir haber geçmişti ancak habere doğrulama gelmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz, Rusya ile her zaman görüşme gerçekleştiriyoruz. Yarınki görüşme de özel, spesifik bir görüşme değildir. Bizden bir açıklama gelirse onu dikkate almanızı rica ediyorum" şeklinde konuştu. Çek mevkidaşı Lubomir Zaoralek'le düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BELKİ DE İNSANLIK TARİHİNİN EN ACIMASIZ BOYUTU"

"Belki de insanlık tarihinin en acımasız boyutunu görüyoruz Halep'te. Rejim ve destekçileri bunun sorumlusudur. Orada yaralı insanların dışarı çıkarılmasına bile izin verilmiyor.

"HERKES SUSSA TÜRKİYE OLARAK SUSMAYACAĞIZ"

İnsanlık dışı ne varsa bugün Halep'te görüyoruz ama biz gayretlerimize devam edeceğiz. Biz, herkes sussa Türkiye olarak susmayacağız. Bir taraftan açıklamalarımız ama diğer taraftan da çözüm için tüm bahsettiğim taraflarla gayretlerimizi devam ettireceğiz. Herkes sussa Türkiye olarak biz susmayacağız. Halep'te zulmeden de sessiz kalan da aynı şekilde sorumludur.

"RUSYA VE DİĞER ÜLKELERLE TEMASLARIMIZI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ"

Biz, bugün ve yarın her gün, Rusya ile diğer ülkelerle temaslarımızı da yoğunlaştıracağız ki buradaki insani drama çözüm bulalım. Buradan gelmek isteyenlerin boşaltılması için koridor başta olmak üzere insani yardım konusunda, bir ateşkes konusunda gayretlerimizi devam ettireceğiz."

ÇAVUŞOĞLU'NDAN AP'YE: SİZİN İDEOLOJİNİZ BATSIN

Bakan Çavuşoğlu, AP'de PKK'nın sergi açmasına ise şu sözlerle tepki gösterdi:

"Demokrasinin güya merkezi Avrupa Parlamentosu'nda PKK'ya tolerans gösteriliyor. Yine aynı şekilde AB ülkesinde, Brüksel gibi önemli şehirlerde PKK rahatça faaliyetlerini gösteriyor. Böyle acımasız, insanlık dışı saldırılarda bulunan bir örgütün destek bulmaması gerekiyor. Avrupa Parlamentosu içinde PKK'ya sempati duyan ve PKK'ya destek veren parlamenterler ve siyasi gruplar var. Neden? 'Aynı ideolojiyi savunuyoruz'. Sizin ideolojiniz batsın. Aynı ideolojiyi savunuyorsanız, o ideoloji terörü gerektiriyorsa sen de git dağa. Ne işin var parlamentoda, niye siyaset yapıyorsun? Siyaset yapanlarla teröristler arasında fark olmalı."









