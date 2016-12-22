Halep'te Sivillerin ve Muhaliflerin Tahliyeleri Tamamlandı

Kuşatma altındaki doğu Halep'ten son olarak çoğunluğu silahlı muhalifleri taşıyan 5 otobüs, 30 araçtan oluşan son tahliye konvoyu çıktı. Ramuse'deki rejimin kontrol noktasından hareket eden yaklaşık bin kişilik konvoy Halep'in batısında muhaliflerin kontrolündeki Raşidin bölgesine yöneldi.

SON GÜN 3 BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Halep'ten bugün 10 otobüs ve 420 özel araçın bulunduğu konvoyla yaklaşık 3 bin 500 kişi tahliye edildi.

Buna karşılılık İdlib'te muhaliflerin kuşatmasında bulunan Fua ve Kefreya beldelerinden yaklaşık 250 kişi, Halep'in batısındaki rejim bölgelerine ulaştı.

HALEP TAMAMEN ESAD GÜÇLERİNİN KONTROLÜNDE

Halep'in doğusundan muhaliflerin de çıkmasıyla Halep kent merkezi tamamen Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör grupları ve terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolüne geçti.

Tahliyelerin başladığı 15 Aralık Perşembe gününden beri Halep'ten 45 bin civarında sivil ve muhalif, yüzlerce otobüs ve binlerce sivil araçla Halep'ten çıkış yaptı. Rejim yanlısı yabancı terörist grupların kontrolündeki Fua ve Kefreya'dan ise toplamda 2 bin kişi tahliye edildi.

400 BİN İNSAN ÖLDÜ

Birleşmiş Milletlerin verilerine göre 2011'den beri Suriye'de 400 bin civarında insan hayatını kaybederken, 4 milyon 800 bin kişi ise ülkeden iltica etti.