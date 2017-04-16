Halep'te Sivillerin Tahliyesi Sırasında Bombalı Saldırı





Halep'te sivillerin tahliyesi sırasında bombalı araçla düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı arttı.



Esad rejimi ile muhalif gruplar arasında varılan anlaşma gereği geçtiğimiz gün Suriye'nin 4 kuşatma bölgesinden sivil ve askeri unsurların tahliyesi başladı. Operasyon dün sakin geçerken, bugün öğle saatlerinde ise Raşidin bölgesinde çoğunluğu Şii olan sivillerin konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ayrıca ambulanslarla getirilen bazı yaralıların Hatay'daki çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



Başkent Şam'ın batısında rejim kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden ise toplam 2 bin 350 kişiyi taşıyan konvoy ise Halep'in batısında, rejim kontrolündeki Ramuse semtine vardı.



Anlaşma doğrultusunda 30 binden fazla kişinin tahliye edilmesi planlanıyor.



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Tags: sırasında Bombalı saldırı Suriye sivillerin saldırı Suriyede iç savaş tahliyesi bombalı Halepte Gepost: 16 april 2017