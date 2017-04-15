Halep'te Sivilleri Taşıyan Otobüslere Saldırı: 70 Kişi Öldü, 130 Yaralı

Halep'te sivillerin tahliye edildiği otobüs konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında ölü ve yaralı sayısı arttı.

70 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sputnik'in haberine göre, patlamada en az 70 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi ise yaralandı.

İNTİHAR BOMBACISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Yerel kaynaklar, patlamaya Raşidin bölgesindeki bir benzin istasyonunda duran otobüslerin yakınında bomba infilak ettiren bir intihar bombacısının neden olduğunu bildirdi. Benzin istasyonunda duran otobüslerin, sivillerin tahliye edildiği Fua ve Kefraya kasabalarından geldiği belirtildi.

​​Dün Fua ve Kefraya'dan 5 bin kişinin tahliye edilmesi için Halep'e 75 otobüslük bir konvoy ulaştırılmıştı.

Fua ve Kefrata'daki sivillerin tahliye edilmesi, Esad rejimi ile muhalifler arasında yapılan anlaşmanın bir parçası olarak kabul edilmişti.