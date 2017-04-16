Halep'te Ölü Sayısı 112'ye Yükseldi

Suriye'nin Halep kentinde tahliye konvoyuna yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 112'ye yükseldi. Suriye'nin Halep kentinde sivillerin tahliyesinde konvoy geçişi sırasında patlama meydana gelmişti. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 112'ye yükseldiğini duyurdu. Gözlemevi, ölü sayısının artabileceğini aktardı. Suriyeli sivil savunma ekipleri ise, en az 100 cesedin olay yerinden çıkarıldığını ifade etti.



(İHA)